Ein Mann trägt Handschellen.

Stefan Sauer/dpa/Illustration

Celle. Ein 53 Jahre alter Mann aus Celle soll versucht haben, seine Ehefrau zu töten.

Der Mann sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann sei am Dienstagnachmittag bei der Polizei erschienen - und habe gesagt, dass seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in der Neustadt liege und vermutlic