Ein 29-Jähriger hat sich mit seiner gefährlichen Aktion auf der A2 nahe Hannover gleich sechs Ermittlungsverfahren eingebrockt. Symbolfoto

Holger Hollemann/dpa

Hannover. Er soll ein Auto auf der Autobahn bis zum Stillstand ausgebremst, auf den Wagen eingeschlagen und den Fahrer beschimpft haben: Ein 29-Jähriger hat sich mit seiner gefährlichen Aktion auf der A2 nahe Hannover gleich sechs Ermittlungsverfahren eingebrockt.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein 57-Jähriger mit seinem Wagen am Dienstag auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.Im zähflüssigen Verkehr kurz vor der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen sol