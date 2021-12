Wohnung gerät in Brand: 50.000 Euro Schaden

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

David Inderlied/dpa/Symbolbild

Steyerberg. Ein Wohnungsbrand im Landkreis Nienburg/Weser hat einen Schaden von 50.000 Euro verursacht.

Das Feuer brach am frühen Mittwochmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aus, wie die Polizei mitteilte. Nachbarn hätten einen Knall gehört und die Feuerwehr alarmiert. Den Angaben zufolge haben sie