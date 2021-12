Ein Mädchen hält in einem Impfzentrum für Kinder ihren Impfausweis.

Daniel Reinhardt/dpa

Hannover. Impfungen von Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren laufen auch in Niedersachsen an.

Am Mittwoch öffneten an mehreren Stellen im Land Impfstellen für Kinder - darunter etwa ein Angebot in einer Sporthalle in Lüneburg. Bis zum Nachmittag impften dort 15 Helfer und Kinderärzte in vier Kabinen rund 200 Kinder. Die Aktion lief