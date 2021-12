Frau nach Messer-Attacke in Schnellrestaurant in U-Haft

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“.

Hannover. Nach einer Messerattacke in einem Schnellrestaurant in Hannover sitzt eine 29-Jährige in Untersuchungshaft.

Der Frau werde eine versuchte Tötung vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch ein 33-jähriger mutmaßlicher Komplize sitze in U-Haft. Drei weitere tatverdächtige Männer sind nach Angaben eines Polizeisprechers noch auf freiem F