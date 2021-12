Eine Arzthelferin hält eine Ampulle mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer in der Hand.

Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Hannover. Niedersachsen erhält vom Bund ein Sonderkontingent von 300.000 zusätzlichen Dosen Biontech-Impfstoff.

Die Auslieferung erfolge direkt über das Land, das dafür mit einem erfahrenen Logistikdienstleister kooperiere, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Hannover mit. Mit den zusätzlichen Impfdosen könne das ohnehin hohe Tempo in N