Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild

Brodenbach. Mit mehr als einem Promille Alkohol im Atem ist ein Lastwagenfahrer im Landkreis Diepholz von der Polizei gestoppt worden.

Einer Zeugin in Ehrenburg war am Dienstag kurz nach Mitternacht aufgefallen, dass der Sattelzug Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife hielt den Lkw zur Kontrolle an. Dem 66 Jahre alten Fahrer wurde die Weiterfahrt verboten, sein Führer