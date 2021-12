Ermittlungen nach Tod eines Kleinkindes im Bahnhof in Twistringen

In einer Wohnung im Bahnhof von Twistringen ist ein Kind zu Tode gekommen.

NWM-TV

Twistringen. Nach dem Tod eines eineinhalbjährigen Kindes in Twistringen im Kreis Diepholz hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Das Kleinkind sei am Montag in einer Wohnung im Bahnhof des Ortes zu Tode gekommen, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Ob das Kind durch Fremdverschulden starb, war zunächst nicht klar, weil die Ermittler noch auf das abschließend