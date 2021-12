Hoher Schaden bei Brand in Bad Zwischenahn

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bad Zwischenahn. Ein Brand hat in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten ein an ein Wohnhaus angrenzendes Gebäude mit integriertem Carport sowie zwei dort abgestellte Autos am späten Montagabend Feuer gefangen. Die Feuerwehr habe zwar ein Übergreifen der Flammen auf