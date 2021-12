Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt reagiert an der Seitenlinie.

Wolfsburg. Nach fünf Niederlagen am Stück will der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga endlich seine Negativserie durchbrechen.

Gegner am heutigen Abend ist der 1. FC Köln. Das nächste Heimspiel nach der 0:2-Pleite gegen den VfB Stuttgart beginnt um 20.30 Uhr. Der Kölner Trainer Steffen Baumgart spielte in der Saison 1998/99 selbst für den VfL und machte außerdem z