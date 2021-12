In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Silas Stein/dpa/Symbolbild

Wilhelmshaven. Mit Demonstrationszügen oder in kleinen Gruppen mit Kerzen - Hunderte Menschen haben jüngst in Niedersachsen ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen geäußert. Nicht alle Versammlungen waren angemeldet.

In mehreren Städten Niedersachsens haben Menschen zu Wochenbeginn gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. So zogen rund 250 Männer und Frauen am Montagabend durch Wilhelmshaven. Der Protest, der am Rathausplatz begann, sei angemeldet gewes