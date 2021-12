Eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes impft jemanden.

Gregor Fischer/dpa/Symbolbild

Hannover. In einem ersten Schritt können sich 110.000 Kinder zwischen fünf und elf Jahren in Niedersachsen gegen das Coronavirus impfen lassen.

Die nächste Lieferung des Impfstoffes von Biontech/Pfizer soll in der ersten Januarwoche erfolgen, wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Montag mitteilte. Laut Ministerium sind rund 500.000 Kinder im Bundesland zwischen fünf und el