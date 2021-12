Verbot für Öl- und Gasbohrungen geht in Verbändebeteiligung

Blick auf das Wattenmeer in der Nordsee.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Hannover. Ein Verbot für Bohrungen nach Öl und Gas im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer rückt näher.

Eine dafür notwendige Änderung des Wattenmeergesetzes wurde nun in die Verbändebeteiligung gegeben, wie die Landesregierung am Montag in Hannover mitteilte. Demnach seien Regelungen analog zu denen im Nationalparkgesetz für den Harz vorges