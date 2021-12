Polizei: Eltern vergessen Dreijährige am Bahnsteig

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht.

Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Bad Bentheim. Ihre dreijährige Tochter haben Eltern auf dem Weg zu einem Verwandtenbesuch am Bahnhof zurückgelassen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte, hatten sie das Mädchen wohl in der Hektik des Einstiegs am Bahnhof Bad Bentheim vergessen. Die Familie war mit drei weiteren Kindern und mehreren Taschen Gepäck unterwegs gewesen. Die