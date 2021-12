Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Dömitz. Die Polizei in Westmecklenburg fahndet nach einem kompletten Lkw-Auflieger samt Schiffscontainer.

Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, haben Unbekannte den Sattelzug-Auflieger am Wochenende von einem Parkplatz am Stadtrand von Dömitz (Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Inwieweit der Diebstahl mit der ausgewiesenen Ladung zusammenhing,