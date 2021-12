Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug.

Hannover. Immer häufiger stehlen Diebe Katalysatoren aus geparkten Autos. Nicht immer übernehmen Versicherungen die Kosten. Polizei und ADAC erklären, wie Autofahrer sich schützen können.

Diebe haben in Niedersachsen in diesem Jahr bereits mehr als 1000 Mal Katalysatoren aus Autos ausgebaut. Die Fallzahlen seien in den vergangenen zwei Jahren deutlich gestiegen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover mit. Vor allem ä