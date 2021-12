Ein von der Polizei gestoppter Kleintransporter steht an einer Kreuzung.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Große Aufregung im Osten Hannovers: Als Polizisten am Sonntagmittag ein weißes Lieferauto überprüfen wollen, fallen Schüsse. Die Beamten sagen, sie hätten die Flucht eines mutmaßlichen Autodiebs verhindern müssen - und seien einem Kollegen in höchster Not zur Hilfe gekommen.

Bei der Kontrolle eines Lieferwagens hat die Polizei am Sonntag in Hannover nach eigenen Angaben mehrere Schüsse abgeben müssen, um einem in Gefahr geratenen Kollegen zu helfen. Wie die Beamten mitteilten, hatte ein Einsatzteam gegen Mittag