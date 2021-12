Obdachlose Menschen stehen an der Geschenkausgabe.

J.F. Martinez/dpa

Hannover. Obdachlose Menschen haben am Sonntag in Hannover rund 800 Geschenktüten erhalten - die traditionelle Weihnachtsfeier für sie soll wegen der Corona-Lage im Frühling nachgeholt werden.

Am Nachmittag startete die Verteilung der Päckchen am Hannover Congress Centrum (HCC) in der Landeshauptstadt. In den Beuteln waren beispielsweise Süßigkeiten, Säfte, Kosmetika und Hygieneartikel.Hinzu kamen DVDs oder CDs der Band Fury in