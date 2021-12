Wintersportler sitzen im Sessellift „Hexenritt-Express“.

Swen Pförtner/dpa

Braunlage. Zum Beginn der Skisaison haben am Samstag Wintersportler die Skipisten am Wurmberg in Braunlage bei Goslar in Besitz genommen.

Wie ein dpa-Reporter berichtete, waren die Parkplätze in der Region voll. Bei sonnigem Winterwetter seien die östlichen Hexenritt-Abfahrten und -Lifte gut besucht gewesen. Die Gondelbahn ist noch nicht in Betrieb und soll voraussichtlich v