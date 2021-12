Wintersportler sitzen im Sessellift „Hexenritt-Express“.

Swen Pförtner/dpa

Braunlage. Früher als in den meisten Jahren konnten Rodler, Skifahrer und Snowboarder sich über ersten Schnee im Harz freuen. Am Wurmberg sind die Seilbahnbetreiber positiv überrascht von der Nachfrage. Allerdings könnte Corona auch hier noch das Geschäft trüben.

Skisportler, Rodler und Schnee-Ausflügler haben am Wochenende die Wintersport-Saison im Harz eingeläutet. Am Wurmberg in Braunlage oder auch am etwas nördlichen gelegenen Torfhaus war schon relativ viel Betrieb, wie Seilbahnbetreiber und dp