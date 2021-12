Infektionsgeschehen in Niedersachsen stagniert

Eine medizinische Mitarbeiterin hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand.

Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt zum Wochenende auf dem Niveau der Vortage.

Die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz sank laut Robert Koch-Institut leicht von 197,6 am Freitag auf 197,0 am Samstag. Dieser Wert gibt die Zahl der Menschen pro 100.000 Einwohner an, die sich innerhalb von sieben Tagen mit dem Virus infiz