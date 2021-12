Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus.

Hannover. Auch die Jüngsten bleiben vom Coronavirus nicht verschont. Dutzende Kita-Gruppen sind coronabedingt geschlossen. Die CDU fordert bessere Testmöglichkeiten schon für unter Dreijährige.

Die vierte Corona-Welle wirkt sich in Niedersachsen auch auf Kinder im Vorschulalter aus. Nach Angaben des Kultusministeriums in Hannover gab es am Freitag 121 bekannte Corona-Fälle bei diesen Kindern. Hinzu kamen 72 Ansteckungen bei Kita-F