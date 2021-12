Eine Arzthelferin impft eine Patentin mit einer Spritze.

Ole Spata/dpa/Symbolbild

Hannover. Piksen im Scheinwerferlicht: An diesem Wochenende können sich Nachtschwärmer eine Corona-Schutzimpfung im Musikclub Capitol in Hannover „abholen“.

Piksen im Scheinwerferlicht: An diesem Wochenende können sich Nachtschwärmer eine Corona-Schutzimpfung im Musikclub Capitol in Hannover „abholen“. Zum Start der dreitägigen Aktion am frühen Freitagabend bildete sich vor dem Eingang bereits