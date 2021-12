Fast menschenleer ist das Skigebiet am Wurmberg.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Bildarchiv

Braunlage. Von Samstag an kann im Harz wieder Ski und Snowboard gefahren werden - unter Einhaltung der Corona-Regeln. Los geht es am Wurmberg bei Braunlage. Überall ist Wintersport jedoch noch nicht möglich, auch weil teilweise noch der Schnee fehlt.

Ungewöhnlich früh können Wintersportler im Westharz in diesem Jahr in die Skisaison starten. Das Skigebiet am Wurmberg bei Braunlage (Landkreis Goslar) öffnet an diesem Samstag die östlichen Hexenritt-Abfahrten und -Lifte. Die Gondelbahn is