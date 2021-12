Schriftzüge sind auf Plakaten bei einer Demonstration von Feuerwehrleuten zu lesen.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Rund 100 Feuerwehrleute sind in Hannover auf die Straße gegangen und haben für mehr Geld demonstriert.

Sie überreichten einem Vertreter des Finanzministeriums am Freitag in Hannover ein schrottiges Tannenbaumgerippe, um ihrer Forderung mehr Nachdruck zu verleihen. An der Aktion beteiligen sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi nicht nur F