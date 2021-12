Niedersachsen: Bester Milchviehbetrieb ist in Wesermarsch

Marlis und Hans-Gerd Schilling sind zusammen mit ihrem Sohn Janko als beste Milchviehhalter Niedersachsens ausgezeichnet worden.

Patrick Lux/www.patrick-lux.de/dpa

Bad Zwischenahn. Zum besten Milchviehbetrieb in Niedersachsen ist für dieses Jahr die Familie Schilling aus dem Kreis Wesermarsch gewählt worden.

Der Bauernhof in Butjadingen-Stollhamm wurde am Freitag in Bad Zwischenahn mit der Auszeichnung „Goldene Olga“ gewürdigt. Die lebensgroße goldene Kuhstatue kommt nun für ein Jahr auf den Hof. Zusätzlich bekomme die Familie einen Geldpreis