Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt coacht seine Mannschaft während eines Spiels von der Seitenlinie aus.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Nach dem Champions-League-Aus will der VfL Wolfsburg offensiv einen Zahn zulegen und Angreifer Wout Weghorst besser in Szene setzen.

„Wout ist wie alle anderen Teil dieser Gruppe und wir müssen sehen, dass wir ihn in der Box in bessere Positionen bringen“, sagte Trainer Florian Kohfeldt vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den Tabellen-15. VfB Stuttg