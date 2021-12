Vier Omikron-Infektionen in Niedersachsen bestätigt

Hannover. Noch ist unsicher, wie groß der Rückschlag durch Omikron in der Pandemiebekämpfung sein wird. Vielerorts wird daher genau auf Verdachtsfälle und Bestätigungen geschaut. Nun gibt es einen Fall, der erstmals nicht auf die Rückkehr von einer Reise zurückgehen soll.

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Wie das Landesgesundheitsamt (NLGA) am Freitag in Hannover mitteilte, gibt es derzeit vier bestätigte Fälle. Demnach sind durch Sequenzierung zwei Fälle im Landk