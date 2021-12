Aktuell vier Omikron-Fälle in Niedersachsen

Eine Krankenschwester steckt während einer Corona-Testung ein Teststäbchen in die Flüssigkeit eines Schnelltests.

Jens Kalaene/dpa/Archivbild

Hannover. In Niedersachsen gibt es derzeit vier Fälle mit der Omikron-Variante des Corona-Virus.

Das teilte das Landesgesundheitsamt am Freitag in Hannover mit. Demnach sind durch Sequenzierung zwei Fälle im Landkreis Wolfenbüttel bestätigt und jeweils ein Fall in der Region Hannover und dem Landkreis Wolfenbüttel.Darüber hinaus gibt