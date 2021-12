Das Logo des Bahntechnik-Herstellers Alstom.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Salzgitter. Der Wandel der Arbeitswelt von klassischer Industrieproduktion zu Digitalem und Dienstleistungen erfasst auch die Bahntechnik. Der Branchenriese Alstom setzt zu Kürzungen in Deutschland an - auch in Brandenburg. Es soll jedoch in neue Bereiche investiert werden.

Die Pläne des französischen Zug- und Bahntechnik-Hersteller Alstom zum Personalabbau in deutschen Werken haben auch in Brandenburg Kritik ausgelöst. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) äußerte sein Bedauern über die bekann