Zettel mit der Aufschrift "2G" hängen am Schaufenster in einem Bekleidungsgeschäft.

Martin Schutt/dpa/Archivbild

Hannover. Die Beschränkung des Einzelhandels auf geimpfte und genesene Kunden nach der 2G-Regel tritt in Niedersachsen nun doch erst am Sonntag in Kraft.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Freitag in einer Reaktion auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg mit. Dieser mache eine kurzfristige Überarbeitung der neuen Corona-Verordnung notwendig.Nur wenige Stun