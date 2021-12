Zettel mit der Aufschrift "2G" hängen am Schaufenster in einem Bekleidungsgeschäft.

Martin Schutt/dpa/Archivbild

Hannover. Die Beschränkung des Einzelhandels auf geimpfte und genesene Kunden nach der 2G-Regel tritt in Niedersachsen wie geplant am Samstag in Kraft.

Das kündigte eine Regierungssprecherin am Freitag in Hannover an. Zuletzt hatte es Unklarheiten darüber gegeben, ab wann die neue Corona-Verordnung gelten wird. „Es bleibt beim Inkrafttreten am Samstag, 11. Dezember. Das bedeutet auch, das