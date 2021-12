Die Landesregierung mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an der Spitze hat am Freitagnachmittag in Hannover über den Corona-Kurs für die kommenden Wochen informiert.

picture alliance/dpa

Hannover. Niedersachsens Schüler müssen von Montag, 20., bis Mittwoch, 22. Dezember, nicht mehr in die Schule - wenn die Eltern zustimmen. Verlängert werden die Ferien aber nicht.

Das Land Niedersachsen hebt an den letzten drei Schultagen vor Weihnachten die Präsenzpflicht an den Schulen auf. Per formlosem Antrag bei der Schule können Erziehungsberechtigte ihre Kinder in dieser Zeit für drei Tage vom Präsenzunterrich