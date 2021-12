Bahn baut Fernverkehr an die Nordseeküste aus

Der Schriftzug mit Logo steht an der Zentrale der Deutschen Bahn.

Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Deutsche Bahn baut ihr Angebot an Fernverkehrszügen an die Nordseeküste mit einem Fahrplanwechsel am Sonntag aus.

Neu ist unter anderem ein Intercity, der täglich von Köln nach Bremerhaven fahren soll, wie das Unternehmen ankündigte. Norddeich Mole erhält zudem eine umsteigefreie Intercity-Verbindung nach Frankfurt/Main. Die ostfriesische Küste werde