Das Markenhochhaus von Volkswagen auf dem Gelände des Autokonzerns in Wolfsburg.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern sieht in den kommenden fünf Jahren weiterhin eine deutliche Steigerung bei der Profitabilität.

Das strategische Ziel für die operative Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern liege unverändert bei 8 bis 9 Prozent des Umsatzes in den Jahren 2025/2026, hieß es vom Dax-Schwergewicht am Donnerstag nach Beschlüssen des Aufsichtsrats in Wolfsb