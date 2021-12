Wenige Hinweise zum Überfall in Peine nach TV-Beitrag

Eine Projektion des Logos der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ ist in einem Studio an einer Glasscheibe zu sehen.

Matthias Balk/dpa/Archivbild

Peine. Der Fernsehbeitrag zum tödlichen Überfall auf eine 83-Jährige in Peine hat nach Angaben der Ermittler ein paar wenige Hinweise gebracht.

Die möglichen Spuren müssten nun auf ihre Relevanz geprüft werden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Donnerstag. Der brutale Angriff auf die Frau im Februar wurde am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen X