Nico Santos steht auf einer Bühne.

Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Köln. Für seinen Song „Would I Lie To You“ ist Nico Santos in der Kategorie „Beste Single“ mit der „1LIVE Krone 2021“ ausgezeichnet worden.

