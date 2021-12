Ein Bus der Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) ist auf dem Holtenser Berg unterwegs.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Göttingen. Die Göttinger Verkehrsbetriebe wollen umweltfreundlicher werden. Deshalb schafft das Unternehmen neue Busse mit alternativen Antrieben an. Auf absehbare Zeit ist bereits klar, mit welcher Technologie die Busse künftig fahren sollen.

In Göttingen sollen Busse in Zukunft nur noch umweltfreundlich angetrieben werden. Dazu haben die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) im November zwei Ladestationen für E-Busse in Betrieb genommen, wie eine GöVB-Sprecherin mitteilte. In den k