Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Munster. Der bei einem Panzerunfall in der Lüneburger Heide getötete Offizier war als Beobachter und Bewerter einer Übung eingesetzt.

Das sagte ein Bundeswehrsprecher am Mittwoch in Munster am Sitz der Panzertruppenschule. „Die Panzertruppenschule trauert“, sagte deren Kommandeur, Brigadegeneral Ullrich Spannuth. Alle Soldatinnen und Soldaten seien tief betroffen und bes