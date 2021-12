Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Friesoythe. Bei der Kollision mit einem Streifenwagen auf Einsatzfahrt in Friesoythe (Kreis Cloppenburg) ist der Fahrer eines Pkws getötet worden.

Die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen wurde erheblich verletzt, wie der Ortsbrandmeister von Friesoythe, Matthias Schmidt, am Mittwoch sagte. Der Unfall habe sich in einer Kurve ereignet. Alle drei Betroffenen waren in ihren Autos ein