Das Blaulicht an einem Polizeiwagen ist eingeschaltet.

David Inderlied/dpa/Illustration

Meppen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung auf einer Baustelle der Bundeswehr bei Meppen im Emsland.

Unbekannte beschädigten in einer Nacht die Armaturen an einer Baumaschine und in einer der darauffolgenden Nächte Hydraulikschläuche, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Taten ereigneten sich bereits Ende November und Anfang