Beginnen die Weihnachtsferien in Niedersachsen wegen Corona früher? Das ist zwei Wochen vor dem offiziellen Ferienstart noch immer unklar.

Ralf Hirschberger/dpa

Hannover. Nach der Bund-Länder-Runde an diesem Donnerstag will Niedersachsen entscheiden, ob es wegen Corona früher in die Weihnachtsferien geht oder nicht. Unterdessen gerät das Kultusministerium zunehmend unter Druck.

In der vom Land noch immer nicht beantworteten Frage, ob angesichts der vierten Corona-Welle die Weihnachtsferien nun vorgezogen und/oder verlängert werden, gerät Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) z