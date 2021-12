Schnee, Schneeregen und Regen in Niedersachsen und Bremen

Sonnenstrahlen brechen durch eine dunkle Wolkendecke an der Elbe bei Wischhafen.

Christian Charisius/dpa

Hannover. Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich am Mittwoch auf Schnee, Schneeregen und Regen einstellen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht ein Sturmtief in Richtung Nordsee. An der Küste und im Mittelgebirge seien zum Teil stürmische Böen zu erwarten. Am Morgen sei insbesondere im Osten der Region örtlich mit Glätte zu rec