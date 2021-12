Guter Plan für ein Ende des Test-Wahnsinns

Auch in Niedersachsen gilt in vielen Bereichen die 2Gplus-Regel. Das Land schafft allerdings Ausnahmen - gut so.

Thomas Frey/dpa

Hannover. Niedersachsen lockert seine 2Gplus-Regeln und schafft Schlupflöcher, um geimpfte Menschen von der Testpflicht zu befreien. Richtig so. Ein Kommentar.

Da war das „Team Vorsicht“, in das die niedersächsische Landesregierung sich so gern einreiht, etwas übervorsichtig: Die Einführung der 2Gplus-Regel in der aktuell geltenden Corona-Warnstufe zwei hat weit mehr Probleme mit sich ge