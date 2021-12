B6 in Hannover eine der staureichsten Straßen bundesweit

Ein Schild warnt vor Stau, davor stehen sich stauenden Autos.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

München. Die Bundesstraße 6 zwischen Hannovers City und der Autobahn 2 war in diesem Jahr laut einer Studie eine der staureichsten Straßen in Deutschland.

Pendler verloren auf der B6 in nördlicher Richtung durchschnittlich sechs Minuten am Tag - das sind 25 Stunden im Jahr. Das geht aus einer am Dienstag vorgestellten Erhebung des Unternehmens Inrix hervor. Es bietet internationale Verkehrsa