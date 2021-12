Stephan Weil kommt zu einer Corona-Regierungserklärung in den niedersächsischen Landtag.

Hannover. Zum wiederholten Mal in der Corona-Krise kommt der niedersächsische Landtag früher zusammen als geplant. Nachdem der Bund die epidemische Lage von nationaler Tragweite aufgehoben hat, sieht die Landesregierung Handlungsbedarf.

In der vierten Corona-Welle kommt der niedersächsische Landtag am Dienstag zu einer erneuten Sondersitzung in Hannover zusammen. Ministerpräsident Stephan Weil will sich in einer Regierungserklärung zur Corona-Lage im Land äußern.Auf Antrag