Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Bremen. Als mutmaßliche Komplizin in einem spektakulären Millionendiebstahl kommt eine 24-jährige Frau am Dienstag (9.30 Uhr) in Bremen vor Gericht.

Aus einem Geldtransportunternehmen der Hansestadt waren am Tag vor dem Pfingstwochenende knapp 8,2 Millionen Euro entwendet worden, wie das Landgericht Bremen mitteilte. Als Haupttäterin gilt eine Angestellte des Unternehmens. Sie soll das