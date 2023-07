Feuerwehr Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Cuxhaven 250.000 Euro Sachschaden bei Stall-Brand in Stinstedt Von dpa | 18.07.2023, 06:35 Uhr | Update vor 42 Min.

Am Montagabend ist in Stinstedt (Landkreis Cuxhaven) bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Sachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro entstanden. Laut Angaben der Polizei von Dienstag bemerkten drei Menschen das Feuer an einem Stall und konnten sich unverletzt aus dem Wohngebäude des Hofes retten. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Durch den Brand starb eine Kuh. Der Stall wurde vollständig zerstört. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.