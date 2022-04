Unfall FOTO: Stefan Puchner Cloppenburg 25-Jähriger landet mit Auto in Graben: Schwer verletzt Von dpa | 04.04.2022, 07:40 Uhr | Update vor 9 Min.

Ein 25-Jähriger ist in Emstek (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Auto über eine Verkehrsinsel gefahren und schließlich in einem Straßengraben gelandet. Der Mann wurde am Sonntagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus in Oldenburg gebracht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Warum der Fahrer alleinbeteiligt von der Straße abkam, blieb zunächst unklar.