Gewaltdelikt 25-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt Von dpa | 08.05.2022, 11:13 Uhr

Bei einer Schlägerei in Bremen hat ein 25-Jähriger schwere Verletzungen erlitten. Er sei am Samstagmorgen mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten wurden wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen alarmiert, sie fanden den 25-Jährigen am Boden liegend und an Arm und Schulter verletzt. Sie leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, Lebensgefahr bestand nicht. Andere Beamte stellten in der Nähe zwei 19 und 35 Jahre alte Männer, beide hatten Blutflecken an der Kleidung.